மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகரில் வி‌ஷம் குடித்து பள்ளி வளாகத்தில் மயங்கி விழுந்த மாணவர் + "||" + A poisoned student who was poisoned by school poison

விருதுநகரில் வி‌ஷம் குடித்து பள்ளி வளாகத்தில் மயங்கி விழுந்த மாணவர்