மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் புதிய பஸ்நிலையம் அருகில் மாநகராட்சி இடத்தில் தற்காலிக பஸ் நிலையம் அமைக்கும் பணி தீவிரம் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க ஏற்பாடு + "||" + Salem is near the new bus station The task of building a temporary bus station in the corporation Special buses arranged for Pongal festival

