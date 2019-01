மாவட்ட செய்திகள்

தியேட்டரில் ‘சீட்’ பிடிக்க நடந்த தகராறில் கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து அஜித் ரசிகர்கள் 4 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + In the dispute to catch a 'seat' in the theater 2 students, including college students, are screaming Ajith fans for 4 people

தியேட்டரில் ‘சீட்’ பிடிக்க நடந்த தகராறில் கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து அஜித் ரசிகர்கள் 4 பேருக்கு வலைவீச்சு