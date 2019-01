மாவட்ட செய்திகள்

பேட்ட படம் வெளியான தினத்தில் சினிமா தியேட்டரில் ரஜினிரசிகர் திருமணம் + "||" + Rajinikrishna married in the cinema theater on the day of the release of the film

பேட்ட படம் வெளியான தினத்தில் சினிமா தியேட்டரில் ரஜினிரசிகர் திருமணம்