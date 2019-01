மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் சாவு டாக்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி போராட்டம் + "||" + The struggle to take action against female death doctors who are admitted to the government hospital

அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் சாவு டாக்டர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி போராட்டம்