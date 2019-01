மாவட்ட செய்திகள்

ரோட்டை கடக்க முயன்ற போது பஸ் மோதி லாரி டிரைவர் சாவு சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகையால் பரபரப்பு + "||" + When trying to cross the road The bus motive truck driver dies The Salem Collector's office is scrambled by the siege

ரோட்டை கடக்க முயன்ற போது பஸ் மோதி லாரி டிரைவர் சாவு சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகையால் பரபரப்பு