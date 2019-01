மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்கூட்டரின் முன்பக்கத்தில் டிரைவிங் லைசென்சு ஒட்டி வலம் வரும் கடைக்காரர் + "||" + On the front of the scooter Driving license The drive in shopkeeper

ஸ்கூட்டரின் முன்பக்கத்தில் டிரைவிங் லைசென்சு ஒட்டி வலம் வரும் கடைக்காரர்