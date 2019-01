மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மக்களிடம் கருத்துகேட்ட பிறகே கிராமங்கள் இணைக்கப்படும் + "||" + In the newly announced Kallakurichi district Villages are attached to the people after the idea

புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மக்களிடம் கருத்துகேட்ட பிறகே கிராமங்கள் இணைக்கப்படும்