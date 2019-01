மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் மின்வெட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + There is no talk of power cut in Tamil Nadu Minister Thngamani interviewed

தமிழகத்தில் மின்வெட்டு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி