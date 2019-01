மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே பழுதாகி நின்ற சரக்கு வேன் மீது லாரி மோதல்; விவசாயி உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Near Vedasandur On the ruined cargo van Lorry collision, 2 killed including the farmer

வேடசந்தூர் அருகே பழுதாகி நின்ற சரக்கு வேன் மீது லாரி மோதல்; விவசாயி உள்பட 2 பேர் பலி