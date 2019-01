மாவட்ட செய்திகள்

தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பணிக்காக ரெயில்வே கேட் அடைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + For the construction of rails The public is suffering from a railway gate shut

தண்டவாளங்கள் அமைக்கும் பணிக்காக ரெயில்வே கேட் அடைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதி