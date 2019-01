மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் கரும்பு நிலுவை தொகை கேட்டு 5-வது நாளாக போராடும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers struggling for the 5th day to ask for the amount of sugar cane in Vriddhachalam

விருத்தாசலத்தில் கரும்பு நிலுவை தொகை கேட்டு 5-வது நாளாக போராடும் விவசாயிகள்