தமிழகத்தில் மாவட்டத்துக்கு ஒரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மேம்படுத்தப்படுகிறது தேசிய சுகாதார திட்ட இயக்குனர் தகவல் + "||" + To the district of Tamil Nadu A government primary health center Upgrading

