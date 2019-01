மாவட்ட செய்திகள்

தக்கோலம் அருகே ரூ.20 லட்சம் போதை பாக்கு பறிமுதல் காரில் கடத்தி வந்த 2 பேர் கைது + "||" + Near the tailgate Rs 20 lakh drugs confiscated Two persons were arrested in the car

தக்கோலம் அருகே ரூ.20 லட்சம் போதை பாக்கு பறிமுதல் காரில் கடத்தி வந்த 2 பேர் கைது