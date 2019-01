மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு, வந்தவாசியில் இருந்து புதிய பஸ்கள் போக்குவரத்து அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Ceyyaru, new buses from Vandavasi Minister of Transport launched

செய்யாறு, வந்தவாசியில் இருந்து புதிய பஸ்கள் போக்குவரத்து அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்