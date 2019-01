மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையப்பர் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றம் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Thaipusa festival is celebrated in Nellaiyappar temple Participating in the masses of devotees

