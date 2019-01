மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியான முடிவு எடுக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + You have to take a firm decision to fulfill your doctor's demands

டாக்டர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியான முடிவு எடுக்க வேண்டும்; தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு