மாவட்ட செய்திகள்

தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்து தமிழ் சமுதாயத்துக்கு பெருமை சேர்ப்போம் -அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + We are proud to protect the tradition of Tamils and to the Tamil community

தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்து தமிழ் சமுதாயத்துக்கு பெருமை சேர்ப்போம் -அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பொங்கல் வாழ்த்து