மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் வீணாக கலக்கும் தண்ணீர்: மாணங்கொண்டான் ஆற்றில் மதகுகள் பழுது நீக்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Wastewater in the sea Will the bishops repair the river Farmers expectation

கடலில் வீணாக கலக்கும் தண்ணீர்: மாணங்கொண்டான் ஆற்றில் மதகுகள் பழுது நீக்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு