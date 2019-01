மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியை தலைமையிடமாக கொண்டு தனி மாவட்டம் அமைக்க வேண்டும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Set up a separate district with the headquarters of Tenkasi

