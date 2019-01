மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளுவர் சிலை அமைந்துள்ள இடத்துக்கு திருவள்ளுவர் பூங்கா என பெயர் சூட்டப்படும் : மேயர் கங்காம்பிகே அறிவிப்பு + "||" + The place where the Thiruvalluvar is located Thiruvalluvar Park The name will be cached

