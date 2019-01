மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை நெல்லை வருகை சிறப்பான வரவேற்பு கொடுக்க ஏற்பாடு + "||" + Chief-Minister Edappadi Palanisamy Tomorrow is the visit of Nellai

எம்.ஜி.ஆர். பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை நெல்லை வருகை சிறப்பான வரவேற்பு கொடுக்க ஏற்பாடு