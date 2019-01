மாவட்ட செய்திகள்

போலி வாக்காளர்களை நீக்கும் வரை இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடக்கூடாது - சஞ்சய் நிருபம் + "||" + Do not release the final electoral roll until you remove the pseudo-voters - Sanjay Nirupam

போலி வாக்காளர்களை நீக்கும் வரை இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடக்கூடாது - சஞ்சய் நிருபம்