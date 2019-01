மாவட்ட செய்திகள்

காளை விடும் விழா நடக்கும் ஊர்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடவேண்டும் உதவி கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Assistant Collector's order in the cattle festival Tasmac shops should be closed

