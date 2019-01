மாவட்ட செய்திகள்

உயர் மின்கோபுரம் அமைக்கும் பணியை தொடங்கியதால் விவசாயிகள் மீண்டும் முற்றுகை –பரபரப்பு + "||" + The farmers' siege started with the construction of a high power tower

உயர் மின்கோபுரம் அமைக்கும் பணியை தொடங்கியதால் விவசாயிகள் மீண்டும் முற்றுகை –பரபரப்பு