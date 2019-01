மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் வலம்புரிவிளை குப்பை கிடங்கில் பற்றி எரியும் தீ - புகை மண்டலமாக காட்சி அளிப்பதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Fire burning about the garbage warehouse in Nagercoil - The public is suffering because of the smoke

நாகர்கோவில் வலம்புரிவிளை குப்பை கிடங்கில் பற்றி எரியும் தீ - புகை மண்டலமாக காட்சி அளிப்பதால் பொதுமக்கள் அவதி