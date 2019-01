மாவட்ட செய்திகள்

‘தமிழன் என்றாலே வீரத்துக்கு பெருமை பெற்றவர்கள்’ ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + The Tamils are proud of the heroes of the 'Jallikattu festival Edaspadi Palanisamy talks

‘தமிழன் என்றாலே வீரத்துக்கு பெருமை பெற்றவர்கள்’ ஜல்லிக்கட்டு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு