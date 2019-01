மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்தால் மதுக்கடைகளை அகற்ற உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பேன் கிரண்பெடி உறுதி + "||" + If you complain to the governor's office, I will take immediate action to remove the tasmack shop Kiranpedi

கவர்னர் அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்தால் மதுக்கடைகளை அகற்ற உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பேன் கிரண்பெடி உறுதி