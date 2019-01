மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே அரசு பஸ்-வேன்கள் மோதல்; 2 பெண்கள் பலி 30 பேர் படுகாயம் + "||" + Near Dindigul Government Bus-Vans Conflict; 2 girls kills and 30 Seriously injured

திண்டுக்கல் அருகே அரசு பஸ்-வேன்கள் மோதல்; 2 பெண்கள் பலி 30 பேர் படுகாயம்