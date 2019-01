மாவட்ட செய்திகள்

தைப்பூச பெருவிழாவையொட்டி திருவிடைமருதூர் மகாலிங்க சுவாமி கோவிலில் பஞ்சரத தேரோட்டம் + "||" + Pancharattha in the Mahalinga Swamy temple at Thiruvidamarudur

தைப்பூச பெருவிழாவையொட்டி திருவிடைமருதூர் மகாலிங்க சுவாமி கோவிலில் பஞ்சரத தேரோட்டம்