மாவட்ட செய்திகள்

தடைசெய்யப்பட்ட வலைகளில் மீன்பிடிப்பதை தடுக்கக்கோரி மண்டபத்தில் மீனவர்கள் முற்றுகை + "||" + To prevent fish catching on banned nets Fishermen siege in the mandsbam

தடைசெய்யப்பட்ட வலைகளில் மீன்பிடிப்பதை தடுக்கக்கோரி மண்டபத்தில் மீனவர்கள் முற்றுகை