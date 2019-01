மாவட்ட செய்திகள்

குட்கா ஊழல் விவகாரம்: சசிகலா அறையில் கைப்பற்றிய ஆவணம் மதுரை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் டி.ஜி.பி.க்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கியதற்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு + "||" + Gudsa scam affair: The document that was seized in the Sasikala room was filed in the Madurai jail Judges refused to ban the extension of work to the DGP

குட்கா ஊழல் விவகாரம்: சசிகலா அறையில் கைப்பற்றிய ஆவணம் மதுரை ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் டி.ஜி.பி.க்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கியதற்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுப்பு