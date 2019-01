மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் 8 ஆயிரம் பேர் வேலைநிறுத்தம் 9 இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டமும் நடந்தது + "||" + In the Tanjore district, government employees and teachers took up a strike of 8 thousand and 9 demonstrations

