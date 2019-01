மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் பெண்கள் மட்டுமே வடம் பிடித்த சிவசுப்பிரமணியசாமி கோவில் தேரோட்டம் + "||" + In Dharmapuri The Sivasubramaniyasamy temple is the only one in the temple

தர்மபுரியில் பெண்கள் மட்டுமே வடம் பிடித்த சிவசுப்பிரமணியசாமி கோவில் தேரோட்டம்