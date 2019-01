மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக போராட்டம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 884 பேர்கைது + "||" + Teachers, civil servants The fight for the 2nd day Blocked a road, 884 people arrested

ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக போராட்டம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 884 பேர்கைது