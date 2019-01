மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலகத்தில் 2 டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை ஒப்படைத்த வியாபாரிகள் + "||" + Merchants handed over 2 tonnes of plastic goods at the Pollachi municipal office

