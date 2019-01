மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 2-வது நாளாக போராட்டம்: 3 இடங்களில் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் சாலை மறியல் 1,090 பேர் கைது + "||" + 2-day protest in Kumari: In the 3rd place, teachers and civil servants arrested 1,090 people in the road

குமரியில் 2-வது நாளாக போராட்டம்: 3 இடங்களில் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் சாலை மறியல் 1,090 பேர் கைது