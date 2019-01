மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விருத்தாசலத்தில், விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Farmers demonstrated in the Vrithamachalam urging various demands

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விருத்தாசலத்தில், விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்