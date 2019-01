மாவட்ட செய்திகள்

‘கெட்ட எண்ணங்களை மாற்றக்கூடிய சக்தி இசைக்கு மட்டுமே உள்ளது’ சிதம்பரம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இளையராஜா பேச்சு + "||" + 'Transforming power of music is only bad thoughts'

‘கெட்ட எண்ணங்களை மாற்றக்கூடிய சக்தி இசைக்கு மட்டுமே உள்ளது’ சிதம்பரம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இளையராஜா பேச்சு