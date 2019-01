மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளரை ஒரு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச்செய்வோம் மாநில அமைப்பு செயலாளர் என்.சின்னத்துரை பேச்சு + "||" + Thoothukudi parliamentary constituency Digg We will win the candidate by one lakh votes State Secretariat Secretary N.Sinadurai

