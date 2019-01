மாவட்ட செய்திகள்

பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்டதால் வைகை அணை நீர்மட்டம் 54 அடியாக குறைந்தது + "||" + Because of irrigation Vaigai dam water level reduced to 54 feet

