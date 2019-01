மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் ரெயில்வே மேம்பால தடுப்பு சுவரில் மோதி 40அடி பள்ளத்தில் விழுந்த 3 வாலிபர்கள் பலி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது விபரீதம் + "||" + Gaidatham Railway Three young men who fell into the wall of the crash and hit the ditch 40 feet Disaster when riding a motorcycle

குடியாத்தம் ரெயில்வே மேம்பால தடுப்பு சுவரில் மோதி 40அடி பள்ளத்தில் விழுந்த 3 வாலிபர்கள் பலி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது விபரீதம்