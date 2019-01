மாவட்ட செய்திகள்

கடனை திரும்ப செலுத்தாததால் கொடூரம் இளம்பெண்ணை தாக்கி தரதரவென இழுத்து சென்ற மகளிர் குழுவினர் + "||" + Do not repay the loan Attacked the young lady Dragged women team

கடனை திரும்ப செலுத்தாததால் கொடூரம் இளம்பெண்ணை தாக்கி தரதரவென இழுத்து சென்ற மகளிர் குழுவினர்