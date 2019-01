மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு ரூ.1 லட்சம் இழப்பீடு - குமரி மாவட்ட கலெக்டர் வழங்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Rs 1 lakh compensation for woman victimized by acid dose - Kumari district collector to order, the directive of the court

