மாவட்ட செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவை மீறி அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சாலை மறியல் 2 ஆயிரம் பேர் கைது + "||" + Breach of the order of the Court Government employees, teachers stir the road 2 thousand arrested

ஐகோர்ட்டு உத்தரவை மீறி அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சாலை மறியல் 2 ஆயிரம் பேர் கைது