மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட்டு பணிக்கு வந்த அரசு ஊழியர், ஆசிரியர் எண்ணிக்கை 24,906 ஆக அதிகரிப்பு அரசுக்கு எதிராக பாட்டுப்பாடி மறியலில் ஈடுபட்ட 1,645 பேர் கைது

In Trichy The government employee who had been abandoned the strike and increased the number of teachers to 24,906

