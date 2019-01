மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தேசிய வாக்காளர் தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்பு + "||" + In the Dharmapuri district National Voter Day Awareness Procession Participation of college students

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தேசிய வாக்காளர் தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்பு