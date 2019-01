மாவட்ட செய்திகள்

700 காளைகள், 500 மாடுபிடி வீரர்களுடன் கோவையில் 10-ந் தேதி ஜல்லிக்கட்டு + "||" + With 700 bulls and 500 cowdeepers, Jallikattu on 10th in Coimbatore

700 காளைகள், 500 மாடுபிடி வீரர்களுடன் கோவையில் 10-ந் தேதி ஜல்லிக்கட்டு