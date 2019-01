மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் ரூ.1,264 கோடி செலவில் அமைய இருக்கும் ‘எய்ம்ஸ்’ ஆஸ்பத்திரிக்கு மோடி நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் + "||" + Rs 1,264 crore will be spent in Madurai Modi has laid the foundation stone for the "Aimes' hospital

