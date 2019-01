மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் முறைகேடு செய்ய முடியாது மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணைய உறுப்பினர் தகவல் + "||" + In the polling machine Abuse can not be done Selection Commission member information

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் முறைகேடு செய்ய முடியாது மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணைய உறுப்பினர் தகவல்